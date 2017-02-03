اعتصام لعمال بعلبك.. والسبب ؟!

نفذ عمال منطقة بعلبك اعتصاما في محلة رأس العين احتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية ومزاحمة العمال السوريين في سوق العمل.

وأكد المعتصمون أن “منطقتنا تفتقر إلى المؤسسات الصناعية التي تضمن كرم العيش وتشغل الأيدي العاملة لتقلص من نسبة البطالة المستشرية في أوساطنا. وقد ساهم تجميد رخص البناء سلبا في هذا المجال، وزاده سوءا، لذا نرجو من جانبكم تيسير أمورنا وإتاحة المجال عبر إعطاء رخص البناء لأبناء المنطقة”، لافتين إلى أن “وجود العمال السوريين في منطقتنا، وما يتلقونه من مساعدات من أكثر من جهة وخوضهم سوق العمل منافسين أبناء المنطقة، يساعدهم في ذلك عدم فرض الضرائب على إيراداتهم، في حين يعاني أبناء المنطقة من وطأتها على كاهلهم، مما جعل المنافسة غير متكافئة وغير شريفة، وأضر بالإقتصاد اللبناني عموما وبمنطقتنا خصوصا، مما يستدعي وضع حد لذلك من خلال منعهم من العمل والإكتفاء بما يصلهم من مساعدات، حتى يستطيع العامل البعلبكي تأمين أدنى مقومات العيش الكريم لعائلته”.

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