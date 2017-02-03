ميليشيا”أحرار الشام” تحذر المحيسني وتدعوه للتوقف عن الكذب

وجهت ميليشيا حركة “أحرار الشام الإسلامية” تحذيرا شديد اللهجة للمدعو عبد الله المحيسني محملة إياه عملية ترويج معلومات مغلوطة حول انضمام غالبية فصائل الحركة إلى ميليشيا“هيئة تحرير الشام”.
حيث تناقلت مواقع تابعة للميليشيات المسلحة عن المدعو أحمد قرة علي،المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن مايسمى بشرعي “تحرير الشام” المحيسني يروج معلومات “مغلوطة” حول انضمام “أغلبية أحرار الشام للهيئة”.
حيث نقلت تلك المواقع عن المدعو قرة علي مطالبة المحيسني وتحذيره لـ “التوقف عن زيارة مقرات الكتائب التابعة للحركة بهدف إقناعها بالانشقاق”. بحسب ما أوردته تلك المواقع
في حين أعلنت فصائل معارضة أخرى في إدلب وحلب انضمامها إلى “أحرار الشام”، وأبرزها “جيش المجاهدين”، و”تجمع فاستقم كما أمرت”، و”صقور الشام” ليتحول الشمال السوري مؤخرًا إلى ساحة نزاع بينهما فيما يحاول كل طرف منهما استقطاب فصائل صغيرة، في ظل وقوع مناوشات قد تتحول إلى صراع عسكري بين الطرفين.