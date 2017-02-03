أطفال حلب ضحية ما خلفته الميليشيات المسلحة من ألغام

أسفر انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات الميليشيات المسلحة في حي ميسلون بمدينة حلب عناستشهد 3 أطفال .

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلببأن قذيفة صاروخية من مخلفات اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المنشآت التعليميةفي مدينة حلب انفجرت في حرم مدرسة ميسلون بحي ميسلون أثناء وجود عدد من الأطفال كانوا يلعبون في المكان ما أدى إلى استشهاد 3 أطفال وإصابة رابع بجروح خطيرة.

يذكر أن طفلة في ال 12 من الشهر الماضي قد استشهدت نتيجة انفجار عبوة متفجرة زرعتها الميليشيات المسلحة قبيل مغادرتها حي سليمان الحلبي وفي ال 26 من الشهر ذاته استشهد شخص وأصيب اخر جراء سقوط قذائف صاروخية اطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي الحمدانية في مدينة حلب.

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