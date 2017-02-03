لماذا ذهب وفد”المعارضة السورية” إلى انقرة ؟؟

أعلنت مصادر دبلوماسية تركية تأكيدها على تطابق وجهات النظر بين أنقرة وممثلي ا”لمعارضة السورية” فيما يخص رفض الدعوات لإقامة مناطق “فدرالية” أو “ذاتية الحكم في سوريا”.

وذكرت المصادر لوكالة “الأناضول” التركية، أن الاجتماع الذي عقد الجمعة 3 فبراير/شباط في مقر الخارجية التركية بأنقرة، شدد على ضرورة عدم مشاركة الذين “يعملون ضد وحدة التراب السوري” في اجتماع جنيف المقرر في 20 فبراير/شباط الجاري، في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي).

حيث بحث وفد “المعارضة”، المؤلف من ممثلي الجناحين السياسي والعسكري للمعارضة السورية، نتائج اجتماع أستانا، الذي عقد الشهر الماضي.

وشارك في الاجتماع منسق “هيئة التفاوض العليا” المدعو رياض حجاب، و”رئيس الائتلاف الوطني السوري” أنس العبدة، وممثلو المعارضة المسلحة التي شاركت في اجتماع أستانا، ورئيسا “المجلس الوطني الكردي السوري “إبراهيم برو، و”المجلس التركماني السوري” أمين بوزأوغلان.

وأضافت المصادر أن المجتمعين بحثوا ملفات تتعلق بعمل الآلية الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران، التي أقرت في أستانا، لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.

وأكد المجتمعون على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على الانتقال السياسي وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.

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