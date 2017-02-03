قبلان: ايران ضمان للمسلمين في العالم

اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، خلال استقباله رئيس الشورى الاسلامي سابقا وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران غلام علي حداد عادل، والسفير الايراني محمد فتحعلي، والمستشار الثقافي محمد مهدي شريعتمدار، ومدير مكتب السفير علي شرف الدين ومدير العلاقات العامة في المستشارية علي قصير ان

“ايران ضمان للمسلمين في العالم وهي خشبة خلاص الامة الاسلامية بصفتها قلعة من قلاع المسلمين التي تدافع عن الاسلام، وتلتزم نهج الاعتدال والاستقامة في المحافظة على تعاليم الاسلام وحفظ التراث الاسلامي”.

وتمنى قبلان “للسلطات الايرانية دوام التقدم والازدهار والمنعة”، منوها “بتصديها للمؤامرات والفتن ودعمها للقضايا المحقة للشعوب المستضعفة”، سائلا الله ان “يحفظها بشعبها وقيادتها وعلمائها لتظل ملاذا لكل المستضعفين تنتصر للقضايا المحقة وتدافع عن الاسلام”.

من جهته أشار غلام علي الى انه “لمّا كان الشيخ قبلان يحظى بهذه المكانة المحترمة والمرموقة في لبنان، فإنه يحظى بالمكانة المرموقة والسامية نفسها في ايران اولا نظرا لدوره البناء والطيب في حفظ الوحدة الوطنية بين كافة اللبنانيين، وثانيا في الدور المؤثر والفاعل الذي لطالمنا ما قام ويقوم به في ترسيخ العلاقات الثنائية الطيبة بين ايران ولبنان”.