بريطانيا: عُشر التعهدات الدولية بمؤتمر لندن انفقت في لبنان

اشارت السفارة البريطانية في بيان، الى انه بعد مرور عام على مؤتمر لندن الذي جمع قادة العالم اجمع لمواجهة أزمة مستعصية واتفقوا خلاله على تجربة شيء جديد وجذري، حقق المؤتمر نجاحا منقطع النظير.

تعهد المجتمع الدولي بتقديم أكثر من 12 مليار دولار لدعم سوريا ودول الجوار وهو أعلى مبلغ يتم التعهد بتقديمه في يوم واحد استجابة لأزمة انسانية، وبموجبه حصل لبنان على درجة غير مسبوقة من الاهتمام السياسي والمالي: عُشر التعهدات الدولية في العام 2016 انفقت في لبنان.

اضاف البيان ان المؤتمر أظهر أيضا اعتماد نهج جديد من العمل سويا للمانحين والشركاء وبتجاوز الاستجابة الفورية للحاجات الانسانية ليشمل التنمية الطويلة الامد التي ستشكل إرثا للبنان للسنوات المقبلة، تعهدات مالية للمجتمعات المضيفة تشمل تحسين النظام التعليمي، وتحفيز المبادرات الاقتصادية وخلق موارد جديدة للبنان لايجاد فرص العمل على المدى البعيد.

واوضح البيان ان المجتمع الدولي دعم 235 بلدية على كل الاراضي اللبنانية لتحسين البنية التحتية الاساسية –إضاءة الطرقات والمدارس والحدائق العامة وقنوات الري والطرقات الزراعية والمعدات. كما تم تمويل الالتحاق المجاني بالمدارس لاكثر من 200 الف طفل اضافي لكي لا يبقى اي طفل محروما من التعليم ودخلنا في شراكة مع وزارة التعليم لتحسين المعايير وتأمين الكتب المدرسية مجانا لكل الطلاب. وما زال علينا القيام بالمزيد. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على تحسين مناخ حماية للاجئين وجهودنا لرفع الجميع للخروج من الفقر، والمساهمة في استقرار لبنان والسلم الاجتماعي. نحن وألمانيا والنروج والكويت والمملكة المتحدة، لا نزال ملتزمين معالجة الآثار الإقليمية والمعاناة الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية والاستقرار في لبنان في السنوات القادمة. ونحن نتطلع إلى تجديد هذه الالتزامات في مؤتمر بروكسل في نيسان.