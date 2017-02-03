بالصور:أخطر عصابة سرقة دخلت قفص الامن الداخلي

أعلنت المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن عمليات السرقة كثرت في الآونة الأخيرة من داخل منازل ومحال تجارية في مدينة بيروت وبخاصة في محلة الاشرفية التي تطال بشكل خاص: خزنات حديدية تحتوي مجوهرات وحلي وأحجار كريمة ومبالغ مالية، ومن بين آخر تلك العمليات:

– بتاريخ 27/01/2017 سرقت خزنة حديدية من داخل احدى الشركات في الاشرفية وبداخلها مجوهرات ومبالغ مالية قدرت بحوالي نصف مليون دولار اميركي.

– بتاريخ 30/01/2017 سرقت خزنة حديدية من داخل محل معدّ لتصنيع المجوهرات في محلة الاشرفية وبداخلها مجوهرات ومبالغ مالية قدرت بحوالي خمسة وسبعين الف دولار اميركي.

وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه بتاريخ 31/01/2017 في محلة غاليري سمعان، وهو اللبناني م.م. (مواليد العام 1975).

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، كما اعترف بوجود شريك له كان يحتفظ بالمسروقات بغية تصريفها لاحقاً، فتوقيفه أيضاً وهو اللبناني ح. ق. (مواليد العام 1980).

وأشارت الى أنه ضبط بحوزة الموقوفين كمية كبيرة من المسروقات عبارة عن: أموال نقدية من عملات مختلفة، مجوهرات وحلي تفوق قيمتها المليون دولار أميركي وبعضها الآخر غير مقدر بثمن، خزنتين حديديتين، إضافة الى الأسلحة والأدوات التي كانت تستخدم في أثناء تنفيذ عمليات السرقة.

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