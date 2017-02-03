وزارة الداخلية السعودية تصدر بيانا…هذا ماجاء فيه

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا تعلن فيه مقتل جندي أصيب بانفجار لغم أرضي على الحدود مع اليمن حيث تشن المملكة تحالفا عسكريا ضد الحوثيين وحلفائهم منذ عام 2015

وأضاف البيان أن الجندي قتل فجر الخميس 2 فبراير/شباط أثناء وجوده ضمن دورية لحرس الحدود في منطفة جازان.

يذكر أن السعودية تقود منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا عربيا دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الذين يسيطرون على مناطق عدة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.

وقتل أكثر من 114 جنديا ومدنيا جنوبي المملكة منذ بدء التحالف حملته ضد الحوثيين. وسقط معظم القتلى بهجمات صاروخية أو اشتباكات عند الحدود.

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