الرئيس ميشال عون يعتبر انه ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد

3 فبراير, 2017 - 4:45 مساءً
3 فبراير, 2017
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