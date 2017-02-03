رونالدينيو “يتشيع”: بعد عيوني يا علي

غادر النجم البرازيلي رونالدينيو بيروت أمس الخميس متوجهاً الى برشلونة حيث تمَّ تعيينه سفيراً للنادي البرشلوني في العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لرونالدينيو في أحد الملاهي اللليلية، حيث ظهر محاطاً بالساهرين، ورقص على أنغام أغنية “بعد عيوني يا علي”، وبدوره شارك رونالدينيو بالغناء مؤدياً أغنية برازيلية.

وكان رونالدينيو، الذي حضر برفقة شقيقه ومدير أعماله روبرتو، قد عبر عن سعادته بزيارة بلد جديد بالنسبة إليه إلا انه كان على معرفة بطبيعته من خلال بعض أصدقائه الذين حدثوه “عن البلد الجميل”.

يُذكر أن رونالدينيو قد حضر إلى لبنان في زيارة خاصة بدعوة من رجل الأعمال اللبناني ايغل زريق، ومن تنظيم شركة LMS.

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