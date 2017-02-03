هذا ما يثير قلق روسيا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن قصف القوات الأوكرانية مجموعة من الصحفيين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، معتبرة ذلك خرقا صارخا للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي الجمعة 3 فبراير/شباط، “قلقون بشكل عميق بشأن أمن الصحفيين في المنطقة.. ونعتبر هذا الحادث خرقا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي”.

يذكر أن عددا من الصحفيين الروس بينهم صحفي يعمل بقناة “RT” وممثلا قناتي “ان تي في” و”لايف” وغيرهما من وسائل الإعلام، تعرضوا لقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي بمدينة دونيتسك.

من جهة أخرى، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة قصف استهدف مدينة دونيتسك الليلة الماضية، بحسب ما ذكرت وزارة الطوارئ لجمهورية “دونيتسك الشعبية” المعلنة من جانب واحد.

وأضافت الوزارة أن القصف ألحق أضرارا بمباني خمس مدارس وحضانتين للأطفال.

من جانبها، أشارت سلطات مدينة دونيتسك إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح.

وذكرت وزارة الدفاع لـ”دونيتسك الشعبية” أن المدينة تعرضت الليلة الماضية لقصف باستخدام راجمات صواريخ من نوعي “أوراغان” و”غراد”.

يذكر أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال الساعات الـ24 الماضية حوالي 3500 قذيفة استهدفت 28 من البلدات الواقعة تحت سيطرة “دونيتسك الشعبية”

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

