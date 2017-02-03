الجيش السوري ينفذ ضربات موجعة ل”داعش” في دير الزور وتدمر

تواصل وحدات الجيش السوري العاملة في دير الزور تقدمها في عمق منطقة المقابر وتقطع خطوط إمداد تنظيم “داعش” الإرهابي من اتجاه مخيم الدفاع.

مصادر ميدانية أفادت للحدث نيوز عن تنفيذ سلاح الجو في الجيش السوري ضربات مركزة على مواقع وتحركات ونقاط تحصين تنظيم داعش في تلة الخنزير – منطقة المعامل- مفرق ثردة بدير الزور ما أدى إلى تكبيد المسلحين خسائر كبيرة في الإفراد والعتاد

وفي حمص نفذت إن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة عمليات مكثفة على مواقع انتشار تنظيم “داعش” باتجاه معمل حيان للغاز وحقل المهر النفطي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات متنوعة في التلال المحيطة بالحقل

وقد أفاد مصدر ميداني للحدث نيوز أمس بأن تنظيم “داعش” الإرهابي قام بإحراق معمل حيان للغاز قبل فرار إرهابييه منه باتجاه منطقة آبار النفط والغاز حيث شوهدت ألسنة النار والدخان إلى مسافات بعيدة في البادية.