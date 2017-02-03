الأمن المصري يحبط محاولة زرع عبوات ناسفة في العريش

تمكنت قوات الأمن المصري والجيش من القضاء على 3 مسلحين أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على الطريق الدائري جنوب العريش في محافظة سيناء شمالي مصر.

حيث أفادت مصادر أمنية، إن “3 مسلحين، يعتقد أنهم من تنظيم (بيت المقدس)، كانوا يستقلون دراجة نارية، وقاموا بزرع عبوة ناسفة على أحد محاور الطريق الدائري جنوبي العريش

هذا وقد كانت القوات الأمنية قد رصدت تحرك العناصر عند توقف الدراجة على تقاطع الطريق حيث زرعوا العبوة، وأطلقت النار عليهم، ثم قامت بتفجير العبوة الناسفة وحرق الدارجة”.

تجد الاشارة إلى أنه في محافظة شمال سيناء تنشط عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، مبايعته لتنظيم “داعش” الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقا إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض مواقع الجيش والشرطة وأفراد الأمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المسلحة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

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