ما السر في اختيار ترامب ملك الأردن لمقابلته ؟

بعد لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل أمس يصبح بذلك أول زعيم عربي يزور واشنطن بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وبالبحث عن أسباب اللقاء ولماذا الملك عبدالله تحديدا فقد تطرقت صحيفة “كوميرسانت” الروسية إلى الزيارة، وقالت، إن اختيار الملك الأردني شريكا للبدء في إعادة بناء استراتيجية أمريكية جديدة في الشرق الأوسط؛ هو نتيجة للدور الفريد التي تؤديه المملكة في الموازنة بين اللاعبين الأساسيين في المنطقة وباعتبارها الدولة العربية الثانية بعد مصر، التي وقعت اتفاق سلام مع الكيان الإسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي، ولديها علاقات دبلوماسية مع “تل أبيب”، وتلعب دورا نشطا في تسوية القضايا الإقليمية والنزاعات في العالم العربي.

ولفتت الصحيفة أن زيارة الملك الأردني إلى واشنطن، جاءت مباشرة بعد زيارته إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, لذلك من الواضح أن ضرورة التعاون الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط، التي أكدها الاتصال الهاتفي بين زعيمي البلدين، يزيد الطلب على وجود وسيط بين الدول العظمى. ومن الممكن أن تلعب المملكة الهاشمية هذا الدور”.

تجدر الاشارة إلى أنه لم يتم التصريح عن أي شيء عن اجتماع الملك عبد الثاني بالرئيس الأمريكي الجديد حتى الآن، لكن الصحيفة قالت، أن قضية نقل السفارة الأمريكية للقدس، كان على جدول البحث، وأشارت إلى لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبيل سفره لواشنطن، ووعوده ببذل جهوده لتوضيح المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن هذه الخطوة، للإدارة الأمريكية الجديدة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

