الرئيس عون : على المجتمع الدولي تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلدهم بالتنسيق مع الحكومة السوري

3 فبراير, 2017 - 6:04 مساءً
3 فبراير, 2017
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