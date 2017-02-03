طعمة: لا بدّأن تقدّم من جميع الأطراف التضحيه

اشار عضو كتلة “المستقبل” النائب نضال طعمة إلى أنه “عندما يعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه رئيس لكل اللبنانيين وأب لهم، فلا يمكن أن يرضى بأي فراغ خصوصاً وأنه أقسم على الدستور، وبالتالي كلام عون هو في إطار الحثّ”، متوقعاً “الوصول الى الحلّ، وإن كنّا لا نزال بحاجة الى المزيد من الدرس كي نصل إليه”، مؤكداً أن “الفراغ ليس مقبولاً وممنوع أن نصل إليه”.

وفي حديث لوكالة “أخبار اليوم” اعتبر طعمة أن اعتماد سياسة’>سياسة “الرابح يؤنّب الخاسر لن يؤدي الى التوافق على أي قانون للإنتخابات”، واصفاً “الإقتراح الذي طُرح أخيراً وأُطلق عليه اسم اقتراح الوزير جبران باسيل بالهجين”، لافتاً إلى إنه “كإنتقام الرابح من الخاسرين، لتحقيق أهدافه”. مبدياً اعتقاده ان هذا الأسلوب لا يعكس ذهنية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولا رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كرّر أن عدم التوصّل الى قانون وإجراء الإنتخابات على أساسه سيشكّل فشلاً للحكومة.

ورأى طعمة انه “حين يقارب الجميع الملفات المطروحة لا سيما قانون الإنتخابات من زاوية مصلحة الوطن يمكن ان نصل الى نتائج، أما الإستمرار بسياسة الرابح وسياسة الخاسر فهذا يعني وجود مشكلة”، لكن للأسف هذا ما نسمعه من البعض ونقرأه في طروحات معينة، مشدداً على أن “البلد للكل ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر ولا أحد يستطيع أخذ مكان الآخر”، معتبراً أنه “إذا كان لا بدّ من تضحية فيجب أن تقدّم من قبل جميع الأطراف من أجل الوطن”، مؤكداً أن “اقتراح باسيل يعكس إستهتاراً من فريق يعتبر نفسه الفريق المسيحي الأقوى بالآخرين”، مضيفاً:”صحيح أن “القوات” و”التيار” يمثلان قوى مسيحية كبرى لكن هناك أطرافاً أخرى”.