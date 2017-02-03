ماهي حقيقة سوء الاحوال الجوية بسقوط رافعة في دبي؟

أعلن المكتب الاعلامي لحكومة دبي عن سقوط رافعة على شارع الشيخ زايد ، مشيرة الى احتراق ٣ سيارات كحصيلة أولية للحادث وإصابة واحدة نقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الضرورية ، بينما تحاول فرق الدفاع المدني احتواء الحريق .

هذا وقد دعت الحكومة سكان دبي الى اخذ طرق بديلة عن طريق شارع الشيخ زايد بالاتجاه الى ابوظبي الذي سقطت في الرافعة .

كما اعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توقف خدمة مترو دبي بين محطات الجافلية والخليج التجاري كإجراء احترازي بسبب سقوط رافعة على شارع الشيخ زايد ، وتوفير حافلات لنقل الركاب بين المحطات المتأثرة بتوقف الخدمة، على ان تعود خدمة المترو لوضعها الاعتيادي بأسرع وقت ممكن .

وحذرت الحكومة جميع السائقين اثناء القيادة بسبب الأحوال الجوية السائدة في دبي ولا يعلم حتى اللحظة ان كانت الرافعة سقطت بسبب سوء الاحوال الجوية .

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