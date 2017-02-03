بالأدلة ..باحث سوري يتهم وزارة التربية بتزوير التاريخ

“مارك سايكس الفرنسي المشارك في اتفاقية “سايكس-بيكو” الشهيرة لم يكن مندوباً سامياً لبلاده في مصر”, كما يقول كتاب “تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر” المخصص للصف الثالث الثانوي الأدبي في سورية، بل كان فقط مستشاراً لوزارة الحربية.

“ولم يعلن الاستقلال الأول عن المؤتمر السوري العام الذي رفضت مقرراته سلطات الانتداب بتاريخ 7 آذار 1920، بل بتاريخ 8 آذار من العام نفسه.”

تلك بعض الأخطاء التي أشار لها د. سامي مبيض في مقال مشوق له في صحيفة “الوطن” السورية بعنوان: “تزوير كتب التاريخ المدرسية نتيجة خطأ أم جهل؟! … المؤرخون والمفكرون والسياسيون السوريون يغيبون عن المشهد التعليمي!”.

وأشارت المقالة البحثية إلى تجاهل الكتاب لأغلب الشخصيات السياسية والوطنية السورية, مثل عبد الرحمن الشهبندر, وفارس الخوري, وجميل مردم بك, دون ذكر أي منهم ولو بكلمة. وشمل هذا التجاهل حتى شكري القوتلي, وهاشم الأتاسي, وأديب الشيشكلي, الذين كانت لهم أدوار مهمة في تاريخ سورية الحديث.

وأشار د. مبيض إلى تجاهل أبرز النساء المشاركات في عصر النهضة السورية، كعادلة بيهم الجزائري, أول رئيسة للاتحاد النسائي، ماري عجمي, صاحبة مجلة العروس, وثريا الحافظ, أول سيدة تترشح للمجلس النيابي.

واستغرب الكتاب أخطاء فادحة مثل الادعاء أن الشيخ صالح العلي وسلطان باشا الأطرش كانا من أعضاء “الكتلة الوطنية”، وشرح قائلا: “هذا كلام غير صحيح تاريخياً، فالكتلة أسست في بيروت عام 1927 وعقدت أول اجتماع لهيئتها العامة في مدينة حمص عام 1932، وكان الأطرش يومها منفياً في الأردن, ومحكوماً عليه بالإعدام داخل سورية، ولدى عودته إلى دمشق بعد وصول الكتلة إلى الحكم عام 1936، كان من أشد المعارضين لحكمها، ولم ينتسب إليها قط طوال حياته، نظراً لتحالف قديم جمع بينه وبين الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، عدو الكتلة الأول يومها، وكذلك لم ينتسب الشيخ صالح العلي إلى الكتلة في يوم من الأيام، ومحاضر الكتلة الوطنية موجودة, وكذلك صور أعضائها لمن يريد التأكد من هذا الكلام”.

“تشويه التاريخ في المناهج جريمة لا تقلّ وضاعة وفظاعة عن تدمير واجهة مسرح تدمر الأثري مثلاً، أو أسواق حلب القديمة، لأن أخطاء التاريخ ترسخ في أذهان أجيالنا القادمة، وتصبح حقيقة”، قال د. سامي المبيض في مقالته، محذراً من تكريس معرفة خاطئة تؤدي إلى تزوير التاريخ.

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