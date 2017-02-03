في أقل من اسبوع ..هجومين إرهابيين في كندا

تعرض مسجد في مدينة مونتريال الكندية، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وذلك بعد 4 أيام فقط من هجوم إرهابي استهدف مسجدا في مقاطعة كيبيك (شرق)، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص.

وقال بيان للشرطة الكندية إن الهجوم أدى إلى تحطيم بعض نوافذ المسجد، فيما بدأت الشرطة إجراء تحقيقات في الحادث.

وشارك رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، أمس الخميس، في مراسم تشييع ثلاثة من ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد في مقاطعة كيبيك، والذي وقع الأحد الماضي.

وإلى جانب ترودو، شارك قرابة خمسة آلاف في مراسم التشييع، التي أقيمت بعد صلاة الظهر، في ملعب موريس ريتشارد بمدينة مونتريال (كبرى مدن المقاطعة)، ورئيس وزراء مقاطعة كيبيك فيليب كويار، ورئيس بلدية مونتريال دينس كودير، ورئيس بلدية كيبيك ريجس لابوم، ورئيس حزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير، ونواب في البرلمان ورجال دين يهود ومسيحيين.