قصف السفارة الروسية في دمشق

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة بيانا أعلنت فيه عن تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف مرتين يومي 2 و 3 شباط/فبراير الجاري.
وقد جاء في بيان صدر عن الوزارة: “كان مصدر القصف حي جوبر حيث ينشط الإرهابيون. وقد تفجرت أحد القذائف في باحة السفارة بين المبنى الإداري، والسكني، والثانية على بعد 20 مترا من المدخل الرئيسي للسفارة، ولم يسفر ذلك عن وقوع ضحايا واقتصرت الأضرار على المادية”.
وأكد البيان أن “النهج المبدئي لروسيا نحو محاربة الإرهابيين في سوريا دون هوادة سيستمر”.
وتعول وزارة الخارجية على أن المجتمع الدولي “سيتجاوب بالشكل اللازم مع هذا الاستفزاز الخطير من قبل الإرهابيين”، وطالبت الخارجية “بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ووقف دعم الإرهابيين بالمال والسلاح. ندعو مجددا لتوحيد الجهود للقضاء على بؤر الإرهاب المتمثلة بـ “داعش”، و”جبهة النصرة” وأعوانهما في سوريا.