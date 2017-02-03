تجمع العلماء:سياسة ترامب تشكل بدايات أزمة قد تؤدي إلى حروب

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في بيان بعد إجتماع لهيئته الإدارية أن “الأسلوب الذي يتعامل به الرئيس الاميركي دونالد ترامب والسياسة التي يتبنّاها، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدولي، تشكّل بدايات أزمة قد تؤدي إلى حروب إقليمية ودولية، بل قد تنعكس حرباً داخل المجتمع الأميركي”، وأضاف “نحن نعتبر أن التهديد الأميركي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والإعلان علناً الاستعداد لكل الاحتمالات بما فيها الحرب هو مغامرة غير محمودة ولا محسوبة العواقب، وترامب قد يبدأ الحرب ولكن لن يعرف كيف ينهيها، وستنتهي وبالاً عليه وستنتصر إيران لأنها معتدى عليها ومظلومة”.

ورحب التجمع بعملية الدهس “التي قامت بها امرأة فلسطينية مجاهدة شرق القدس في فلسطين المحتلة”، واعتبر أن “هذا النوع من العمليات هو الرد العملي على الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال والتي تعني أن كل ما له علاقة بالمفاوضات هو وهم كبير وأن لا حلّ للقضية الفلسطينية إلاّ بالمقاومة”.

وطالب التجمع الحكومة اللبنانية بـ “الإسراع في إنجاز قانون انتخابي جديد”، واقترح اعتماد القانون الذي أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي “لكونه جاهزاً للتطبيق ومضمونه أقرب إلى التمثيل الحقيقي وأفضل من الطروحات المقدمة، ما دام قانون النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة يلقى معارضة شديدة من الإقطاع السياسي والطائفي والمذهبي في لبنان”.

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