روسيا تردّ على العقوبات الامريكية ضد إيران

هذا وقد أعرب المصدر قائلا : “نحن نرى أن فرض أية عقوبات اقتصادية أحادية الجانب ضد إيران في الظروف الحالية سيكون غير بناء للغاية، وقد يمس العمل على تنفيذ اتفاقيات تسوية المشاكل حول البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف المصدر أن عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذتها إيران لا يمكن أن تكون أساسا لفرض عقوبات، لأن طهران لم تنتهك أية من التزاماتها، وأشار الى أن فرض العقوبات “قد يؤدي الى تأزم الوضع”.