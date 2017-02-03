استهداف مقرّ “هيئة تحرير الشام ” بعد أيام من تشكيلها

عشرات القتلى من مسلحي مايسمى “هيئة تحرير الشام”، جراء غارات جوية للتحالف الدولي على مقر عسكري، في مدينة سرمين بريف إدلب.

حيث تناقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن مقتل أكثر من 12 مسلح وسقوط جرحى من مسلحي”الهيئة” الجمعة 3 شباط إثر قصف طيران التحالف الدولي لمقر عسكري تابعا لـ “هيئة تحرير الشام” بمحيط مدينة سرمين،

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى مقتل 12 مسلح من عناصر فصيل “جند الملاحم” إثر الغارات في حصيلة أولية .

مؤكدين أن طائرات استطلاع تابعة للتحالف الدولي لا زالت تجوب أجواء المنطقة بعد الغارات الجوية على المدينة.

تجدر الاشارة إلى أن طائرات التحالف الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية قد استهدفت مقرات جبهة “فتح الشام” سابقًا، بغارات جوية طالت القادة والمسؤولين الكبار فيها.

إلا أنها المرة الأولى التي تستهدف بها “هيئة تحرير الشام” بعد تشكيلها الجديد الأسبوع الماضي، من اندماج عدة فصائل عسكرية مع “فتح الشام”، تحت قيادة المدعو أبو جابر الشيخ، قائد “حركة أحرار الشام” سابقًا.

حيث تعتبر مدينة سرمين، المقر الرئيسي لـ ميليشيات “جند الأقصى” في ريف إدلب، الذي أعلن مبايعته لـ ميليشيا “فتح الشام” مؤخرًا، لتتبرأ الجبهة منه قبيل الاندماج في الهيئة بأيام

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