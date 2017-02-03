آلان عون: قدمنا عدة افكار من الاوثودوكسي حتى اليوم

أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون انه “كـ”تيار وطني حر” ليس لدينا شيء جديد نقدمه اليوم ومن عقد الموضوع ليحله”.

وفي حديث تلفزيوني، أشار الى “أننا قدمنا عدة افكار من الاوثودوكسي وحتى اليوم، ويتم مقابلتها بالرفض او بالحملات”، معتبرا على القوى السياسية أن تتحضر من قصة الاختلاف على وضع قانون جديد الى قصة اشتباك سياسي في البلد في ظل استحالة التمديد وفي ظل رفض البقاء على القانون الحالي وعدم التوصل لقانون جديد.

ولفت الى ان “الاشتراكي” لا يمكنه الرفض فقط وعليه المشاركة بالنقاشات ووضع اقتراح على الطاولة، متسائلا: “لم يتم حصر الموضوع بشق رئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط؟”، مؤكدا ان “لا لجنة رباعية بل هناك نقاشات وهناك خبراء يتابعون الافكار المطروحة”.

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