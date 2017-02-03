إعادة تفعيل المصالحات في ريف دمشق

أعلن محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم خلال لقائه عدد من أهالي قرى بيت سابر وبيت تيما وبعض القرى المحيطة بهما التي تمت فيها المصالحات المحلية مؤخراً، أنه “تم وضع خطة لدعم وتفعيل المصالحة وعودة الخدمات بشكل تدريجي إلى قرى بيت سابر وبيت تيما والقرى المحيطة بهما”.

وأشار المحافظ أنه “تم رصد مبالغ مالية لإعادة تفعيل جميع الخدمات فيها قريباً بعد أن قيمت الجهات الخدمية الاحتياجات الفعلية من طرق ومياه وكهرباء وإعادة افتتاح الأفران وذلك بالتوازي مع التخطيط لإنشاء مشاريع جديدة بغية استقطاب الشباب وتأمين فرص عمل لهم”.

وبين ابراهيم “أهمية المصالحات التي حصلت في هذه القرى والتي شجعت على المزيد من المصالحة ولا سيما في قرية بيت جن التي ستتنهي فيها المصالحات قريباً وتعود، لكون الحاضنة الشعبية للارهابيين فيها غير موجودة”. ونوه ابراهيم إلى “مواقف أبناء قرى منطقة الحرمون وضغطهم على المسلحين ومواجهة تنظيم “جبهة النصرة” وكيان الاحتلال “الإسرائيلي” اللذان يعملان بشكل متواصل على تعطيل وتخريب المصالحات في أغلب قرى منطقة الحرمون”.

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