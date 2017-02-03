رئيس مفوضية اللاجئين: المناطق الآمنة لن تنجح في سوريا

أعلن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن فكرة المناطق الآمنة لن تنجح داخل سوريا في حماية الفارين من الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يقرب من ست سنوات.

هذا وقد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه “سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا” للفارين من العنف وإن أوروبا أخطأت حين أدخلت ملايين اللاجئين إليها.

وقال فيليبو جراندي رئيس مفوضية اللاجئين في مؤتمر صحفي في بيروت “بصراحة.. لا أرى في سوريا الظروف” المواتية لإقامة مناطق آمنة فعالة وناجحة.

وتابع قائلا “في ظل التشظي وعدد الأطراف (المتقاتلة) ووجود جماعات “إرهابية” فهو ليس المكان الصحيح للتفكير في مثل هذا الحل.”

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز فمن المتوقع أن يأمر ترامب البنتاغون ووزارة الخارجية بوضع خطة لإقامة مناطق آمنة.

وقال جراندي إن وكالته لم يتواصل معها أي طرف بشأن خطط المناطق الآمنة وليس لديها أي تفاصيل عما قد يشكل منطقة آمنة وكيفية تنفيذها.

وقال “دعونا لا نضيع الوقت في التخطيط لمناطق آمنة لن تقام لأنها لن تكون آمنة بما يكفي للناس للعودة… دعونا نركز على التوصل للسلام حتى يصبح كل شيء آمنا. في ذلك الهدف يجب أن نستثمر.”

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