ناشطون معارضون يستهزئون بصور مسؤولي”هيئة تحرير الشام”

تناقلت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة حالة استياء لدى بعض الناشطين في المجموعات المسلحة من رفع صور المدعو هاشم الشيخ (أبو جابر) في تظاهرات داعمة لـ ميليشيات “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب، ظهر اليوم.

حيث رفعت لافتات احتوت صور المدعو “أبو جابر”، مسؤول التشكيل الجديد في بعض بلدات وقرى إدلب مرفقة بعبارة “أفلحت الوجوه” فيما قابلها صورة أخرى لممثل وفد الفصائل إلى أستانة المدعو محمد علوش، وفوقها عبارة “شاهت الوجوه”.

هذا وقد وصفت التنسيقيات تظاهرات ادلب بالمؤيدة لـ” هيئة تحرير الشام” مشيرة إلى تظاهرات أخرى مناهضة لها في ريف دمشق ومناطق أخرى في سوريا،

وقالت انها جاءت تحت عنوان “لا مكان للقاعدة في سوريا”، في إشارة إلى “جبهة فتح الشام” والتنظيمات المسلحة الأخرى التي اندمجت ضمن “هيئة تحرير الشام”.



هذا وقد غصت الصفحات الشخصية لبعض الناشطين الاعلاميين والفعاليات المدنية والسياسية المؤيدة للميليشيات المسلحة بتعليقات حول رفع صور المدعو “أبو جابر” في هذه التظاهرات وجاءت التعليقات لاذعة وساخرة إذ وصف بعضهم المدعو أبو جابر وعلوش باللحى المزورة والعمائم المستأجرة..فيما كتب آخرون بأن “التشبيح فنون” ..وآخرون علقوا ب”ستفشلون وتذهب ريحكم.. “