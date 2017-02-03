مؤتمر الطاقة الاغترابية اختتم اعماله في جنوب افريقيا

رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ختام مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي انعقد في مدينة جوهانسبرغ – جنوب افريقيا “ان الطاقة الاغترابية هي طاقة متجددة من خلال لقاءاتنا مع بعضنا البعض، مما يعطيها الزخم والمعنويات العالية”، معلنًا ان “الاجتماع المقبل سيكون في احدى الدول الافريقية ايضاً في شهر شباط من العام المقبل 2018، وافتتاح البيت الأفريقي في شهر ايار من العام المقبل”.

وأوضح” لم نقل يوماً أن هدف “مؤتمر الطاقة الاغترابية” دعوتكم الى الذهاب للاستثمار في لبنان، انما مشروع “استثمر لتبقى” هو احد المشاريع التي تقوم على ان تستثمروا في الخارج ومن جزء من أرباحكم تستثمرون في وطنكم. نحن لم نفكر يوماً الا من ناحية ان تكون مصالحكم مؤمنة من خلال عملنا”.

وأشار الوزير باسيل الى ان “العمل الاغترابي طريقه طويل وعلينا المحافظة عليه في اي موقع كنا، رسمي او خاص، لان لبنانيتنا قائمة على ايماننا وقوتنا الفردية، ومعا ننتصر من اجل لبنان”، لافتاً الى أن موعد المؤتمر المقبل في بيروت في شهر أيار المقبل حيث سيتم الإعلان عن انشاء مشروع الصندوق الاغترابي، الذي هو اعلان التجدد والإيمان بلبنان والقول أنه بالرغم من كل الصعوبات سيبقى هذا البلد ويستمر بإرادة شعبه”، موضحاً ان “كل مغترب يستطيع المشاركة فيه، وقد أصبح المشروع بصيغتيه القانونية والإدارية جاهزاً، وما ينقصه هو ترجمة الالتزام به”.

وأكد البيان الختامي لمؤتمر الطاقة الاغترابية في نسخته الثالثة والذي انعقد في جنوب افريقيا تحت عنوان:” مؤتمر الطاقات الاغترابية لبلدان افريقيا”، على ضرورة تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية، وربطها بالوطن الام عبر تسيير المزيد من الرحلات الجوية، كما على زيادة الاستثمارات.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

