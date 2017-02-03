الدستور الأمريكي يبرر ما فعلته موسكو

عقّب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على تصريحات نظيرته الأمريكية مستشهدا بدستور الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فيتالي تشوركين إن دستور الولايات المتحدة يحتوي على عبارة تاريخية رائعة تقول “نحن الشعب”.

وأضاف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أن “شعب القرم عبر عن إرادته في استفتاء عام” (على استعادة الهوية الروسية).

ورد السفير الروسي على هذا النحو على السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي قالت خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إنه لا يمكن رفع القيود المفروضة على التعامل مع روسيا إلا عندما تعود شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وصوّت أهالي القرم في استفتاء نُظّم عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في مارس/آذار 2014 لصالح استعادة الهوية الروسية. ووافقت موسكو على تلبية طلبهم للعودة إلى أحضان روسيا.

وكانت تبعية القرم قد نُقلت في عام 1954 من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفقا لقرار زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي نيكيتا خروشوف.