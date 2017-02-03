لقاء في صيدا عرض للوضع الامني في مخيمات الجنوب

عقد لقاء، بدعوة من “حركة الجهاد الإسلامي”، ضم كلاً من مدير مخابرات الجيش اللبناني في جنوب لبنان العميد الركن خضر حمود، ومسؤول فرع المخابرات في منطقة صيدا العميد ممدوح صعب، ومسؤول فرع الأمن القومي في مخابرات الجيش في الجنوب العقيد علي نور الدين، ومسؤول “الحركة الإسلامية المجاهدة” الشيخ جمال خطاب، ومسؤول “عصبة الأنصار الإسلامية” الشيخ أبو طارق السعدي، ومسؤول الملف الفلسطيني في حركة أمل محمد الجباوي، وممثل “حركة الجهاد الإسلامي” في لبنان، ابو عماد الرفاعي، ومسؤول العلاقات السياسية في الحركة، شكيب العينا.

وافاد بيان لحركة الجهاد انه جرى خلال الاجتماع “عرض الوضع الأمني في مخيمات الجنوب، ولا سيما في عين الحلوة، وسبل تحصينه، خصوصاً في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة وتستهدف قضية اللاجئين، وضرورة الحفاظ على رمزية المخيمات الفلسطينية.

وأكد المجتمعون على تعزيز الأمن في مخيم عين الحلوة والجوار، وعلى الحياد الفلسطيني الإيجابي، وضرورة استكمال ملف المطلوبين، كمقدمة لمعالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية والحياتية التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان”,

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