المفتي قبلان: لوقف السجالات الانتخابية

وشدد على “ضرورة التجانس والتنسيق بين الجميع من أجل التوصل إلى إقرار قانون انتخابي يضع حدا لكل هذه العكاظيات الطائفية فلا يهمش أحدا ولا يلغي أحدا بل يحمي البلد ويجنبه الدخول في أزمة وطنية كبرى يكون الآتي معها أعظم”.

وقال المفتي قبلان في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت إن “الدوران في الحلقة المفرغة والغوص في زحمة الصيغ الانتخابية واحتساب المقاعد النيابية خارج إطار التمثيل الصحيح يدلل على أن ذهنية الإقطاع والعزل والاستئثار هي من يتحكم باللعبة الديمقراطية المزعومة ويحول دون تتويج التوافق الوطني بقانون انتخابي يحقق المصلحة العامة ويصون الحقوق”.

ولفت المفتي قبلان الى انه “وسط ما نعيشه من تجاذبات سياسية وطائفية ومصلحية حول قانون انتخابي يحرر خيارات الناس فإننا نخشى العودة إلى مربع الانقسامات الحادة والصراعات التي تزيد من الشروخ والضمور في التوجه الوطني”.