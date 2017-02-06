عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 06-02-2017:

العناوين

“النهار”:

صراع ترامب والقضاء يُنذر بأزمة دستورية – إيران تتحدّى العقوبات بإجراء مناورات

الموازنة الأربعاء اختبار لحسن النيات وقانون الانتخاب موعده في آخر شباط!

لوبن تلتزم مبدأ “فرنسا أولاً” وتزايد الدعوات إلى فيون للانسحاب

جولة من أستانا السورية اليوم وروسيا تؤكد دعمها لجنيف

“الأخبار”:

عون يشترط النسبيّة الشاملة؟

رهاب المستقبل: الأرقام تعاكس المخاوف

جنون ترامب قادم إلى الشرق

16 يوماً رئاسياً: أميركا تعيش «الانقلاب»

المثقفون والرئيس: العالم ليس على ما يرام

“البناء”:

التحضيرات لجنيف تسابق معارك الباب والرقة… والموقف الأميركي

جنبلاط يُشهر تطبيق الطائف وإلغاء الطائفية بوجه النسبية

الحوار حول قانون الانتخاب معطّل… والبدائل صفر

“الجمهورية”:

باسيل لـ”الجمهورية”: “المختلط” لم يسقط

جنبلاط: “الستين” معدلًا

غيبوية لبنانية ومخاض عالمي

المواجهات المسيحية الثلاث.. ترسم الأحجام داخل النظام

نائب الرئيس الأميركي لإيران: لا تختبري حزم ترامب

“اللواء”:

وزيرة التنمية البريطانية زارت عون والحريري واللاجئين: فرصة حقيقية للبنان للإستفادة من دعم المجتمع الدولي

القضاء يتحدّى ترامب: رفض إعادة العمل بالحظر

لوبان على خطى ترامب: «فرنسا أولاً»

جنبلاط يقترح الستين معدلاً.. والمختلط يعود إلى الواجهة

“الديار”:

بعد 40 سنة هل يستعيد المسيحيّون تمثيلهم بعدما كانوا أهل ذمّة؟

الثنائي المسيحي قادر على 50 مقعداً وفق قانون انتخابي عادل

“المستقبل”:

محكمة أميركية ترفض إعادة تفعيل حظر السفر

السبهان يزور لبنان للقاء كبار المسؤولين

جنبلاط: لا نسبية في الطائف والشراكة مع «الوطني الحر» ضرورة

اغتيال وزير دفاع جمهورية لوهانسك الانفصالية

أمم إفريقيا 2017: الكاميرون تحرز اللقب على حساب مصر

الأسرار

“النهار” – أسرار:

يقول ولا يعلن …

نقل نقيب المحررين عن الرئيس عون أن لا أموال حالياً لدعم القطاع الصحافي والدولة تعاني عجزاً كبيراً لكن النقيب لم يشأ الاعلان عن ذلك في البيان الرسمي للزيارة بناء لرغبة القصر كما نُقل عنه.

الإستفتاء غير دستوري …

قال دستوري عريق إن الاستفتاء في لبنان لا يلزم الحكومة أو مجلس النواب بشيء قانوني لأن الدستور لم ينص عليه.

أدوية وتبييض …

تبيَّن أن إحدى مؤسسات تبييض الأموال تتخذ من تجارة الأدوية غطاء لنشاطها في لبنان ودول عربية أخرى.

مدير عام كل العهود …

مدير عام إحدى الوزارات الصغيرة في حقه 53 شكوى لدى التفتيش المركزي يتقرّب من التيار الوطني الحر لحفظ مقعده بعدما استجار سابقاً بالرئيسين اميل لحود وفؤاد السنيورة.

“البناء” – خفايا:

كشف مرشح شاب للانتخابات النيابية أنّ عدداً من رجال الأعمال البرازيليين من أصل لبناني قرّروا بعد دراسات معمّقة الاستثمار في مشاريع سياحية وخدماتية في أكثر من موقع في العاصمة والمناطق، مشيراً إلى أنّ القناعة لدى هؤلاء بالاستثمار في لبنان بدأت تتكوّن خلال زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى البرازيل في صيف العام 2014، وترسّخت مع زيارة باسيل الأخيرة في تشرين الثاني الماضي بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

“الجمهورية” – أسرار:

لاحظت أوساط سياسية لجوء زعيم وسطي الى التهدئة بعد التشنج السياسي حيث ردّ البعض سبب هذه التهدئة الى الضمانات التي وُعِد بها في قانون الإنتخاب.

طُرح على صديق لتيار سياسي بارز، أن يتسلم إدارة لجنة إختصاصيين إستشارية لمسؤول كبير، لكنه رفض، بعدما تبيّن له أن هذا المنصب الفخري ليس أكثر من مراضاة على وعود قطعت له قبل استحقاق مهم.

قطعت إتصالات بين شخصية سياسية بارزة وحزبين سياسيين معارضين له شوطاً كبيراً في اتجاه بناء تحالف إنتخابي بينهم في إحدى الدوائر الإنتخابية الحساسة.

“اللواء” – أسرار:

لغز

من المتوقع أن تشهد دوائر الشمال الانتخابية عملية خلط أوراق واسعة، في ظل تعثر مساعي الائتلاف بين القوى الرئيسية في المنطقة!

غمز

تحوّل ملف قضائي إلى «صندوقة» لتبادل الرسائل بين مرجع رسمي وطرف سياسي تُباعد بينهما الخلافات حول قانون الانتخاب الجديد!

همس

أظهرت إحدى الدراسات غياب مكوّن مسلم عن كادر المسؤولين في مؤسسة رقابية مهمة، تضم بقية المكونات الطائفية في مختلف الدرجات الوظيفية!

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