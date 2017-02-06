“حميميم” يوزع 12 طنا من المواد التموينية بسوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي الذي يتخذ من قاعدة حميميم مقرا له، الاثنين 6 فبراير/ شباط أنه قام بتوزيع 12 طنا من المواد التموينية على 7 آلاف مواطن في مناطق مختلفة بسوريا.

وقال الضابط المسؤول في المركز الروسي، اليكسي زوديلوف:” قدم المركز مساعدات إنسانية في بلدة شينشار في محافظة حمص، وتم توزيع 350 طردا غذائيا بوزن إجمالي طن ونصف، بالاضافة لنصب عيادة ميدانية لتقديم الإسعافات الطبية الأولية”.

وعن نشاطات المركز في موقع آخر قال الضابط الروسي:” تم تقديم مساعدات إنسانية في 7 مناطق بمدينة حلب (في حي الباسيل- شيخ نجار، وحي الزبدية، وحلب القديمة، ومخيم جبرين للاجئين، وفي مدرسة الفنون النسوية في حي الخالدية) ووزع على سكان هذه الأحياء 3.2 طن من الخبز، بالاضافة لـ3 آلاف وجبة ساخنة و 1850 طردا غذائيا”.

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