إنجاز إعلامي للبرلمان السوري

افتتح مجلس الشعب السوري المكتب الاعلامي الجديد للمجلس بحضور رئيس الحكومة عماد خميس.

وأكد نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور أن تفعيل دور المكتب الإعلامي في المجلس انجاز هام على المستوى الإعلامي مشيراً إلى أنه جزء من الإعلام الحكومي الذي لم يوفر أي جهد في إبراز أهمية مجلس الشعب ودوره خلال الأزمة.

وبيّن أنزور أنّ هذا العمل خطوة أولية لتطوير هيكلية المجلس وإدخال التكنولوجيا إليه لا سيما في ظل التطور الذي يشهده العالم.

من جانبه وزير الإعلام محمد رامز الترجمان بيّن أن افتتاح المكتب الصحفي دليل على إيمان وثقة كبيرة من أعضاء مجلس الشعب بأهمّية الإعلام ودوره وخاصة في هذه المرحلة، كما أنّه يوثق ويوضح ما يفعلونه من أنشطة وفعاليات ونقلها إلى الوسائل الإعلامية المختلفة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

