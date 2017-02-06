المرحلة المقبلة ستشهد تقدّماً لطرح هذا القانون

علمت “الأخبار”، أن المرحلة المقبلة ستشهد تقدّماً لطرح النسبية الكاملة، على أساس تقسيم لبنان إلى 13 دائرة، على أن يُبحث هذا الطرح بين ممثلي التيارات والأحزاب السياسية.

وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر إلى أن “هذا المشروع يحظى بدعم رئيس الجمهورية ميشال عون، الجدّي في قراره تعطيل الانتخابات النيابية إذا كانت ستُجرى وفق قانون الـ 2008 (المعروف بقانون الستين)، لافتة إلى انها لا تستبعد أن يُصعّد عون من ضغوطه، وصولاً حتى إعلانه رفضه إجراء الانتخابات، إلا وفق النسبية، مُتسلّحاً بموقف داعمي النسبية الكاملة الذين يؤكدون أنّ أقصى تنازل ممكن أن يقدموه هو أن تكون النسبية على أساس 13 دائرة.

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