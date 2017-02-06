النقاش بمناقصة الميكانيك بيد من ؟

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” إلى أن “النقاش القانوني لموضوع مناقصة الميكانيك هو بيد مجلس شورى الدولة لاتخاذ القرار القانوني وليس مجلس الوزراء إذ لا يحق لمجلس الوزراء إلغاء المناقصة، وذلك لأن هيئة إدارة السير هي مؤسسة عامة مستقلة ليس لها علاقة بالدولة، لها ميزانبية خاصة ولها الحق في طرح مناقصات، وعليها سلطة وصاية والذي هو وزير الداخلية، وهو من يمارس هذه الصلاحيات. من هنا لا يحق لمجلس الوزراء أن يصادر صلاحية وزير الداخلية”.

وأوضح المصدر أن “هيئة إدارة السير لا تخضع إلى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بل إلى المحاسبة اللاحقة، ولها حق العمل على مناقصاتها الخاصة”، مشيراً إلى أن “مجلس شورى الدولة قرارا بوقف التنفيذ فقط وليس بالغاء المناقصة، وذلك للاطلاع على جميع الامور القانونية، وفي حال كان هناك أي بند غير قانوني سيتم الغاء المناقصة من قبل مجلس شورى الدولة وليس مجلس الوزراء”

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