كيف سيكون الطقس غداً

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية ليلا، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر مع كتل هوائية دافئة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الأربعاء حيث يبدأ بالتقلب التدريجي.

– الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية ليلا، أما الأربعاء فيكون غائما جزئيأ بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة دون تعديل على درجات الحرارة التي تنخفض تدريجيا اعتبارا من الظهر، مع ارتفاع نسبة الرطوبة حيث يتحول الطقس الى غائم مع تكون الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة أحيانا بدء من المساء ويحتمل حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، الأرز من -4 الى 7 درجات، في الداخل من 1 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

-حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:32 ساعة غروب الشمس: 17:13.

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