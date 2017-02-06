خاص: هل سيطر الجيش السوري على معمل حيان للغاز؟

تحدثت تنسيقيات المسلحين عن سيطرة الجيش السوري على معمل حيان للغاز فجر اليوم إثر اشتباكات مع تنظيم داعش الارهابي.

بينما أفاد مصدر عسكري في وقت سابق من يوم أمس عن سيطرة الجيش السوري على منطقة المجبل الواقعة على بعد حوالي 1 كم عن حقل حيان للغاز بريف حمص الشرقي، كما سيطر الجيش على قرية البيضة الشرقية بريف تدمر الغربي، بالإضافة للسيطرة على آبار النفط أبو طوالة ومرهطان والحطانية جنوب مطار التيفور العسكري.

وفي اتصال مع أحد المصادر العسكرية في المنطقة أكدت المصادر للحدث نيوز عن سيطرة الجيش السوري نارياً على محيط الحقل حيث من المتوقع إعلان السيطرة عليه قريباً، كما وقالت المصادر أن الفيلق الخامس اقتحام يتصدر العمليات العسكرية بالمنطقة.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي قام بتفجير معمل حيان للغاز في بداية العام الحالي.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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