احتال على 128 فتاة.. فهذا ما حصل له ؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 30/1/2017 وفي محلة الأشرفية، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن عناصر مخفر مشتى حسن / فصيلة القبيات في وحدة الدرك الاقليمي بالتنسيق مع شعبة المعلومات وفصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، وبطريقة محترفة من توقيف أحد أفراد عصابة تقوم بالإتجار بالأشخاص، ويدعى: -م. ج. (مواليد عام 1967، سوري) بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالإشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم) بالاحتيال على ضحاياه الـ128 فتيات من الجنسية الأثيوبية، حيث كان يقوم بإيهامهن وإغرائهن بالسفر إلى العمل بفنادق في تركيا أو محافظة الشمال ولاسيما ضمن منطقة القبيات، لقاء بدل مالي يتقاضاه منهن. بعد ذلك يتصل بمكاتب شركات التاكسي في مناطق مختلفة بغية تأمين نقلهن، ثم يعمد إلى تلف شريحة الهاتف المستخدمة في خلال الاتصال، ولدى مرورهن على أحد الحواجز الأمنية في المحافظة المذكورة، يتم توقيفهن لعدم حيازتهن اوراقهن الثبوتية. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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