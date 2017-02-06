بالصورة: الضابط الذي استشهد بسقوط الطائرة السورية في حلب

تداول نشطاء موالون للدولة السورية صورة قالوا أنها للطيار السوري باسل صالح الذي استشهد بتحطم طائرته بسبب خلل فني بالقرب من مطار النيرب العسكري في مدينة حلب.

يذكر أن الشهيد من قرية كيمين بريف اللاذقية.

وكانت قد تضاربت الأنباء بشأن سقوط الطائرة حيث روجت بعض المواقع الالكترونية المعارضة لخبر إسقاط المسلحين للطائرة بينما قالت مواقع معارضة أخرى أن الطائرة سقطت بسبب عطل فني، بينما لم تصدر عن الحكومة السورية أي تعليقات رسمية على الخبر، في حين أكد مصدر عسكري في الجيش السوري لوكالة انترفاكس سقوط الطائرة واستشهاد طيارييها الاثنين دون أن يذكر أسمائهما.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

