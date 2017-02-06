هل يتعاون الجيش التركي مع الجيش السوري في الباب؟!

لعلها المصادفة أو ربما السباق للسيطرة على مدينة الباب السورية هو ماجعل تنظيم داعش الإرهابي محاصراً بالكامل داخل المدينة، من قبل الجيش السوري من جهة وقوات درع الفرات المدعومة تركياً من جهة أخرى.

حيث تمكن الجيش السوري من السيطرة على تل عويشية الذي يقع على بعد أمتار قليلة من الطريق الواصل بين الباب وريف حلب الشرقي ومحافظتي الرقة ودير الزور، وبذلك يكون الجيش السوري قد أطبق الحصار على التنظيم الارهابي داخل المدينة.

بالتوازي مع حصار درع الفرات للمدينة في الجهة الشرقية منها ما يعني أن مواجهة محتملة قد تحصل بين الجيش السوري وقوات درع الفرات في حال تقدمهما إلى داخل المدينة.

يذكر أن تقدم الجيش السوري أتى بعد فشل درع الفرات في تثبيت سيطرته على بلدة بزاعة التي خسرها بعد ساعات قليلة من السيطرة عليها.

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