زملاء “الثورة” يطالبون بالحرية ويعتقلون من يخالفهم الرأي

بعد أيام قليلة على تشكيلها قامت تحرير الشام باعتقال العديد من مسلحي الميليشيات المسلحة بعد رفضهم الإنضمام إليها بحسب تنسيقيات المسلحين.

وأكدت التنسيقيات أن الاعتقالات بدأت بعد يوم واحد من تشكيل “الهيئة” نهاية كانون الثاني الماضي، بعضها طالت قادة من الميليشيات المسلحة التي رفضت الانضمام إليها.

وجرت الاعتقالات في كل من ريفي إدلب وحلب الغربيين، من خلال نقاط تفتيش مُكثفة، نشرت داخلها الأسلحة الثقيلة.

حيث اعتقلت تحرير الشام المدعو ياسر العبد، وهو القائد العسكري في الفوج الأول، ببلدة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي، 29 كانون الثاني الماضي.

كما أقدم مقاتلون من “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين زنكي”، وهما قطبا “تحرير الشام”، على مهاجمة محكمة دارة عزة التابعة لميليشيا أحرار الشام، في 29 كانون الثاني.

يذكر أن مقاتلو الميليشيات المسلحة يدعون قيامهم بثورة يطالبون من خلالها بحرية الرأي والديمقراطية في سوريا، فأي ديمقراطية وحرية يريدون وهم لا يمارسونها حتى فيما بينهم بوصفهم “زملاء الثورة”؟.

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