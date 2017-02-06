لا شيء يعيق تقدم الجيش السوري

يتابع الجيش السوري عملياته العسكرية بريف حمص الشرقي حيث سيطر ناريا على معمل خيان للغاز بحسب مصادر خاصة للحدث نيوز.

وفي دير الزور دمر سلاح الجو السوري دشما وتحصينات ومدرعات مزودة برشاشات لتنظيم داعش الإرهابي في محيط منطقة المقابر.

أما في ريف دمشق فقد دمر سلاح الجو السوري أيضا عدد من سيارات البيك أب والشاحنات بمن فيها من تنظيم داعش في تل دكوة ومحيطها.

كما أفاد مصدر عسكري عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة على المحور الشرقي لحوش الضواهرة.

وفي سياق متصل استهدفت “فصائل الجيش الحر” بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش في قريتي عين ذكر وسد سحم الجولان في ريف درعا الغربي.

بينما أفادت مواقع كردية عن سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” على قرية “بير سعيد” في ريف الرقة الشمالي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش اسفرت عن مقتل وجرح عدد من مسلحي التنظيم وذلك ضمن عملية “غضب الفرات”.

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