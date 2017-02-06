قصف مدفعي إسرائيلي شمال قطاع غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أراضٍ زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فارس نقلًا عن مصادر محلية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي جاء وسط تحليق لطائرات مروحية، وأخرى تجسسية بدون طيّار في أجواء شمال القطاع.

وكان صاروخ أُطلق من قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، سقط في منطقة مفتوحة، جنوب مدينة عسقلان المحتلة.

وادعت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، أن الصاروخ لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، في حين انتشر جنود الاحتلال لمعاينة موقع سقوطه، والتأهب لأي طارئ.

وسبق سقوط الصاروخ، دوي صفارات الإنذار في المنطقة، وفي مستوطنات “غلاف غزة”.

في سياقٍ منفصل، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، جنوب شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية فإن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت مسافة 150 مترًا انطلاقًا موقع “كيسوفيم” العسكري، وشرعت بأعمال تجريف واسعة للأراضي الزراعية المتاخمة للسياج الحدودي الفاصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وفتح جنود الاحتلال المتمركزين في مواقع الاحتلال العسكرية شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، نيران أسلحتهم الرشاشة صوب المزارعين الفلسطينيين، بالتزامن مع التوغل الإسرائيلي في دير البلح.

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