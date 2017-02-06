قاووق: لا مشكلة لحزب الله مع أي قانون انتخاب

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق حفل تتويج الزهرات والمرشدات اللواتي شاركن في مشروع “نجمات البتول”، الذي أقامته مفوضية جبل عامل الأولى في جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، أن “لبنان وبالرغم من إنجاز انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الثقة الوطنية، إلاّ أنه وللأسف يسير إلى اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، وهذا يشكل خطراً كبيراً من العودة مجدداً إلى الأزمات العميقة، في حين أن لبنان بالغنى عنها اليوم”.

وأوضح الشيخ قاووق أن “حزب الله ليس لديه أي مشكلة في تمثيله النيابي أياً يكن نوع قانون الانتخابات النيابية، ولكن رفضنا لقانون الستين، ليس لأن حزب الله قلق على حجم تمثيله النيابي في قانون الستين، وإنما من خلفية وطنية، لأننا مع مشاركة الجميع في التمثيل الصحيح، ولأننا حريصون على بناء الدولة والوطن والمؤسسات، التي لا يمكن أن نبنيها إلاّ بقانون انتخابات يضمن صحة وعدالة التمثيل”.

وشدد على أن “إيران اليوم تشكل في ظل استمرار الصراع العربي الإسرائيلي والهيمنة الأميركية، القلعة الحصينة في مواجهة كل الخطر الإسرائيلي والتكفيري والأميركي”، مشيراً إلى أنه “عندما تعرضنا لحروب إسرائيلية، كانت إيران خير داعم ومساعد ومساند لنا، وعندما تعرضنا في المنطقة لعدوان تكفيري، كانت هي أول وأكثر دولة ساعدت وساندت العراق وسوريا ولبنان في مواجهة هذا العدوان، وعليه فإنه لولا إيران وعظيم تضحياتها ووفائها لسوريا والعراق والمقاومة في لبنان وفلسطين، لكانت المنطقة والأمة اليوم تغرقان في العصر التكفيري الإرهابي الأسود”.

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