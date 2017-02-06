الرقابة على هدنة سوريا جاهزة بنسبة 90%

قال مصدر دبلوماسي في أحد الوفود إلى اللقاء الدولي في أستانا، إن روسيا وتركيا وإيران تمكنوا من تنسيق آلية الرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا بنسبة 90%.

وكان لقاء مجموعة العمل المشترك الخاص بالتسوية السورية، قد انطلق بحضور خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن، صباح الاثنين 6 فبراير/شباط في العاصمة الكازاخستانية، واستمر نحو 6 ساعات.

وفي إطار المشاورات، عقد خبراء الدول المشاركة بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة، لقاء استغرق نحو 4 ساعات، ومن ثم انضم ممثلون عن الأردن إلى الاجتماع.

وقال المصدر إنه يقيّم جاهزية آلية الرقابة، التي كانت روسيا وتركيا وإيران قد تعهدت بتشكيلها خلال اللقاء الدولي الأول في أستانا (يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني،)بـ90%، مضيفا أن الجانبين التركي والإيراني طلبا مزيداً من الوقت لتنسيق تفاصيل الاتفاقات مع القيادة في أنقرة وطهران عبر القنوات الدبلوماسية.

وأوضح المصدر أن الحديث يدور ليس عن خلافات جوهرية بل عن “التلاعب بالكلام”، حسب قوله.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أعلنت أن اجتماعات مجموعة العمل المشترك في أستانا ستعقد بشكل دوري، باعتبارها استمرارا لـ”عملية أستانا” التي انطلقت الشهر الفائت بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة.

وكانت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لنظام الهدنة المعمول به وفق اتفاق 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد اتفقت في مفاوضات أستانا في 23-24 يناير/كانون الثاني الماضي على إنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا. وكان متوقعا أن تناقش تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق على مستوى الخبراء في أستانا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

