لافروف: اجتماع أستانا خطوة تمهيدية لبحث…

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفنزويلية ديلسي رودريغز في موسكو الاثنين 6 فبراير/شباط، إن طرح موسكو اقتراحاتها الخاصة بالدستور السوري شجع النقاش حول الإصلاح الدستوري في سوريا.

وأعاد الوزير الروسي إلى الأذهان أن موسكو أعلنت لدى طرحها اقتراحاتها بهذا الشأن بوضوح أنها لا تحاول فرض أي شيء، بل تحاول تفعيل الحوار في المجال المذكور.

من جهته أشار السفير الروسي في دمشق ألكسندر كينشاك في حديث لوكالة “إنترفاكس” في وقت سابق إلى أهمية إنشاء آلية لجمع كافة الاقتراحات الخاصة بالدستور ولإعداد مشروع للدستور الجديد على أساس هذه الاقتراحات.

وأوضح أن مختلف المنظمات والتكتلات السياسية بدأت طرح اقتراحاتها بنشاط بعد قيام موسكو بعرض اقتراحاتها الخاصة بوضع دستور سوري جديد في أستانا، مؤكدا أن الاقتراحات الروسية تحاول فقط تحريك الحوار بهذا الشأن.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي إن اجتماع أستانا الاثنين مكرس لتأمين عمل المجموعة المشتركة للدول الضامنة والتي تم تشكيلها من أجل مراقبة تنفيذ كافة الأطراف نظام الهدنة.

وأكد لافروف أن موسكو سترحب بانضمام جماعات مسلحة جديدة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأردن اتفق مع عدد من وحدات ما يسمى الجبهة الجنوبية من المعارضة المسلحة على انضمامها إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

كما قال الوزير الروسي بهذا الصدد إن موسكو سترحب بمشاركة الأردن بنشاط في تسوية الأزمة السورية، مشيرا في هذا السياق إلى إنشاء مركز معلومات روسي أردني قبل عامين في عمان من أجل تنسيق الخطوات الرامية إلى المساهمة في تسوية الأزمة السورية.