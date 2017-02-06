داعش محاصر بالكامل في الباب والجيش السوري يتقدّم

مصدر ميداني للحدث نيوز أكد بأن “داعش” بات محاصراً بالكامل في مدينة الباب في شمال سوريا، بعد تقدم قوات الجيش السوري جنوب المدينة التي يحاصرها الأتراك وفصائل الميليشيات المسلحة من الجهات الثلاث الأخرى،

هذا وقد أكد المرصد السوري المعارض على لسان مديره المدعو رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس محاصرة داعش وفق تصريحه حيث قال “بات عناصر داعش محاصرين تماماً في مدينة الباب، آخر معاقل التنظيم في محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها ليل الأحد الاثنين على طريق رئيسي يربط الباب بمعقل التنظيم في الرقة”.

وفي سياق متصل كان الجيش السوري قد حرر قرية عويشية قرب مدينة الباب ليصبح على بعد كيلو مترين من الطريق الواصل بين تادف والباب من جهة وريف حلب الشرقي والرقة من جهة أخرى.

من ناحية أخرى أكد عضو برلمان الاتحاد البلجيكي فيليب دوفينتر رئيس الوفد البلجيكي الذي يزور سوريا أن كلاما كثيرا قيل عن حلب ولم تكن هذه الأطراف قد زارت المدينة واطلعت على حقيقة ما يحدث.كلام دوفنتير جاء بعد لقائه والوفد المرافق رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس.

مضيفا “نهنئ الشعب السوري والجيش السوري والرئيس الأسد بنصر حلب ضد الجهادية والوهابية الإرهابية.

إن تحرير حلب مهم جدا لأوروبا لأننا عانيننا في بلجيكا وفرنسا من نفس الارهابيين الذين كانوا يحاصرون حلب، هؤلاء الارهابيون مدعومون من بلدان خليجية كقطر والسعودية لتدمير القيم العلمانية في سوريا”.