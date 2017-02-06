مصدر ميداني:سقوط عدة قذائف على بلدة الربيعة غرب حماة اقتصرت اضرارها على المادية.

6 فبراير, 2017 - 3:21 مساءً

 

6 فبراير, 2017
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