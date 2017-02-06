ماذا فعل وزير السياحة في حلب ..؟

اطلع امس وزير السياحة المهندس بشريازجي من خلال جولة ميدانية على الاضرار التي لحقت بمنشآت الاقامة في حلب شيراتون – حلب -الأمير -ريغا – الفندق السياحي – قصر حلب جراء التدمير الذي لحق بها جراء الارهاب.

وقال مصدر في وزارة السياحة عاين الاضرار لأعداد خطة عمل لترميم وإعادة تأهيل تلك المنشآت وتوحيد الرؤى مع الجهات المعنية لترميم المنشآت السياحية ووضع برنامج تنفيذي لإعادة ألقها ووضعها ضمن الخارطة الاستثمارية وفق خطة عمل الوزارة.

وقام بزيارة مبنى المعهد والمدرسة الفندقية وتفقد واقعهم للاسراع في عملية التأهيل واستئناف العملية التعليمية للطلاب وإعادته أفضل مماسبق .

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

